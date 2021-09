Youtubeuse : Léna Situations quitte les réseaux sociaux

L’influenceuse a alarmé ses fans en leur annonçant qu’ils ne la verraient plus, pendant une certaine période, sur le Net.

Ses fans sont en émois depuis quelques jours. La raison? Lundi 13 septembre 2021, Léna Situations leur a annoncé sur Instagram qu’ils ne la verraient plus sur la Toile pendant une période indéterminée. Elle a ainsi posté une vidéo avec le mot «Bye» sur un fond bleu. «Au revoir internet, à bientôt», a-t-elle écrit en commentaire. Une nouvelle inattendue qui a aussitôt fait réagir ses admirateurs. «Mais que va-t-on faire sans la dame d’Instagram? On va s’ennuyer sans toi!» pouvait-on lire. «Que se passe-t-il?» s’est demandé un autre, ou encore «Tu nous manques déjà, reviens!»

Parmi sa communauté qui compte 3,3 millions d’abonnés sur Instagram, certains ont préféré se dire que la youtubeuse avait sûrement un projet de taille qui excuserait son absence. Mais lequel? L’influenceuse a laissé un petit indice dans une story en disant qu’elle était rentrée plus tôt d’un séjour entre potes à Disneyland car «un gros tournage et une grosse aventure» l’attendaient. «Il fallait que je rentre chez moi me préparer, préparer le matos, etc», avait-elle ajouté, en laissant planer le mystère sur ce nouveau défi. De nombreux d’internautes pensent donc que la Française de 23 ans et son copain Seb La Frite vont participer à la prochaine saison de «Pékin Express», sur M6, dont le tournage se déroule ces jours, ou qu’on la retrouvera dans un nouvel épisode de «Rendez-vous en terre inconnue», sur France 2.