Genève - L’encaveur Dominique Giroud condamné avec sursis

L’encaveur Dominique Giroud a été condamné vendredi à 6 mois de prison avec sursis complet pour instigation à soustraction de données. L’entrepreneur valaisan comparaissait depuis lundi devant le Tribunal de police. Il était accusé d’avoir fait pirater les ordinateurs de deux journalistes genevois qui enquêtaient sur lui. Parmi ses co-accusés, le hacker à l’origine du malware et des coups de téléphone aux deux employés des médias a été reconnu coupable, il a écopé de 120 jours amende avec sursis pour tentative de soustraction de données. Le détective privé a été condamné cette même peine pour complicité de tentative de soustraction de données. Tous deux ont été mis au bénéfice du sursis. Le dernier accusé, l’ex-espion du SRC, a quant à lui été acquitté. Les trois coupables devront en outre verser près de 140’000 fr. à la RTS et au «Temps», ainsi que participer aux frais de la procédure.

Volonté de découvrir les sources des journalistes

S’agissant de Dominique Giroud, la présidente du Tribunal de police, a souligné qu’il avait demandé à l’informaticien de préparer le piratage, négocié le montant de la rétribution et versé une avance de 10’000 fr. Son but: découvrir les sources des deux journalistes qui investiguaient sur lui, mettre fin aux fuites et éventuellement porter plainte. La présidente a relevé le sentiment de toute-puissante qui habitait le prévenu et l’inexistence de sa prise de conscience.