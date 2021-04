Sept ans après une rocambolesque tentative de piratage informatique (lire l’encadré) de deux journalistes de la RTS et du Temps, l’encaveur Dominique Giroud, un détective privé, un ex-espion du SRC et un hackeur ont comparu ce lundi devant le Tribunal de police de Genève.

«Beaucoup de contrats sans signature»

Désinvolte, confus, ses réponses dévorées par son accent valaisan, l’encaveur a nié toute responsabilité. Le montant de 100’000 francs a bien été articulé pour ce projet de piratage. «Mais je ne l’ai pas accepté». Certes, il a «été tenté quelques jours», mais pas plus. D’ailleurs, il n’était «vraiment pas content» quand il a appris que l’informaticien était passé à l’acte. Oui, il lui a versé 10’000 francs, mais c’était, dit-il, pour des ordinateurs sécurisés et une formation. Une offre de service que lui avait alors soumise le hacker a d’ailleurs été versée au dossier. Il s’en souvient, a payé, mais ne l’a pas paraphée. «Dans le vin, en Valais, on fait beaucoup de contrats sans signature», lance-t-il à la présidente. Qui rétorque: «A Genève aussi, mais dans ce cas, on ne les rédige pas.» Le procès se poursuit jusqu’à vendredi.