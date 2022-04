L’encaveur valaisan Dominique Giroud voit sa peine réduite en appel

Voici un an, l’encaveur valaisan Dominique Giroud avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour instigation à soustraction de données. Il lui était reproché d’avoir fait pirater l’ordinateur de deux journalistes du Temps et de la RTS qui enquêtaient sur ses pratiques fiscales et viticoles, dans le but de débusquer leurs sources. Sa peine vient d’être largement réduite par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève: cette dernière a confirmé la culpabilité de l’homme, mais sa sanction a été ramenée, pour des motifs essentiellement techniques, à zéro jour-amende. Il écope cependant d’une amende de 10’000 francs et devra s’acquitter des frais de justice de son premier procès et d’une partie de ceux du second.