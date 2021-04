Après la Move en 2019, Sonos lance une seconde enceinte portable plus compacte qui a l’avantage d’être compatible Bluetooth et Wi-Fi. Notre prise en main.

1 / 9 La Sonos Roam est la seconde enceinte portable de Sonos. 20 minutes Elle vient s’ajouter à la Move, plus imposante et lourde (près de 3 kg, contre 430 g). Sonos La Sonos Roam occupe quasi la même place qu’une petite bouteille d’eau de 33 cl. 20 minutes

La firme américaine Sonos s’apprête à commercialiser ce mardi 20 avril la plus petite de ses enceintes audio baptisée Sonos Roam. «20 minutes» a testé pendant plusieurs jours ce nouvel appareil nomade compatible Bluetooth et Wi-Fi. Il vient s’ajouter à la Move de 2019.

Design compact et élégant

L’enceinte surprend tout de suite par sa taille. Occupant grosso modo la même place qu’une petite bouteille d’eau de 33 cl, elle rend l’appareil facilement transportable. La Sonos Roam ne mesure que 16,8 cm de longueur, 6,2 cm de largeur pour seulement 430 g (contre près de 3 kg pour la Move). Reprenant le look chic et sobre des autres produits de la marque, l’enceinte se distingue aussi par sa forme triangulaire qui tranche avec le design circulaire d’autres appareils, comme le concurrent direct UE Boom 3 de Logitech (18,4 cm x 7,3 cm, 608 g). Placée à l’horizontale sur ses quatre petits pieds en silicone, elle ne risque pas de rouler. Mais elle peut aussi être posée à la verticale.

Pensée pour les déplacements, elle est dotée de deux embouts en silicone contre les petites chutes. Elle est aussi résistante à l’eau (certification IP67; jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes) et à la poussière.

Une enceinte polyvalente

Les possesseurs d’appareils Sonos auront vite fait d’ajouter la Sonos Roam à leur écosystème via l’app Sonos S2 (qui ne fonctionne pas sans Wi-Fi). Grâce à la technologie NFC, il suffit d’approcher le smartphone au dos de l’enceinte. Nous avons dû nous y prendre à deux fois, après avoir ôté la coque de notre iPhone que semblait créer des interférences. Une rapide mise à jour plus tard et voilà l’appareil prêt à émettre ses premiers sons.

Compatible AirPlay 2 (iPhone, iPad), Spotify Connect et intégrant Google Assistant et Alexa (encore indisponible en Suisse), la Sonos Roam est aussi dotée de la fonctionnalité Auto Trueplay. Celle-ci tire parti des micros (désactivables) de l’appareil pour analyser l’environnement et effectuer une calibration acoustique automatique à chaque déplacement. Contrairement au Move, l’Auto Trueplay fonctionne ici aussi en Bluetooth.

L’appareil propose également une nouvelle fonctionnalité baptisée Sonos Swap. Elle permet de partager la musique en cours d’écoute avec une autre enceinte Sonos compatible à proximité. Il suffit de maintenir le bouton Lecture/Pause appuyé. Cela a fonctionné parfaitement avec notre barre de son Sonos Arc personnelle et une paire de Sonos One SL couplées entre elles, pour autant que la musique soit diffusée via l’app Sonos. À noter que contrairement à ces modèles, la Sonos Roam ne peut pas être utilisée comme enceinte arrière pour un système home cinéma.

Un rendu sonore chaleureux

Profitant du fait que Qobuz ait annoncé le mois dernier être le premier service musical à proposer un streaming audio 24 bits/48 kHz sur Sonos, nous avons testé le produit avec une playlist éclectique en définition Hi-Res concoctée par la plateforme. Elle comprend notamment des morceaux actuels comme «Bad Guy» de Billie Eilish, le hit de 2013 «Get Lucky» de Daft Punk, ou des tubes rock plus anciens comme «Paranoid Android» de Radiohead, en passant par de la musique classique de Vivaldi ou le titre jazz «So What» de Miles Davis. Quel que soit le style de musique lu par la Sonos Roam, qui intègre un tweeter et un mid-woofer, alimentés par deux amplificateurs numériques de classe H, nous avons constaté qu’elle était capable de diffuser un son riche et chaleureux. Malgré son petit gabarit, les fréquences medium et basses sont étonnamment bien présentes. C’est un peu la marque de fabrique de Sonos. Ce n’est pas aux dépens des aigus qui sont aussi bien maîtrisés. L’appareil, qui ne diffuse pas le son à 360 degrés, manque par contre de coffre pour pouvoir aller encore plus loin dans les basses fréquences. On évitera de forcer le volume pour ne pas perdre ce bon équilibre sonore qui ne manque pas pêche.

Autonomie correcte

Pour l’autonomie, Sonos promet 10 heures de lecture en continu avec une seule charge. Notre test à volume moyen confirme à quelques minutes près cette capacité, qui reste un peu en dessous de la concurrence. À noter que hormis un câble USB-C pour la recharge, Sonos ne fournit pas d’adaptateur secteur, mais propose en option un socle magnétique pour la recharge sans fil vendu 49 francs. L’appareil est aussi compatible avec des stations Qi, comme le chargeur MagSafe pour iPhone 12 que nous avons essayé.

Signalons au passage que notre test n’avait pas commencé sous les meilleurs augures. Un problème de batterie probablement dû à une recharge avec un adaptateur secteur inadapté (Sonos recommande 10 W) avait rendu l’appareil temporairement inutilisable, un voyant clignotant rouge indiquant une défaillance technique. Mais le problème a finalement été résolu avec une procédure de réinitialisation. Les recharges suivantes ont été faites sans accroc avec le port USB d’un laptop.

Conclusion

Avec ce nouveau produit, Sonos entre véritablement sur le marché des enceintes nomades en proposant un appareil compact et versatile. Riche en fonctionnalités, il convainc aussi bien à l’extérieur en Bluetooth, qu’à la maison en Wi-Fi où il s’intègre parfaitement à l’écosystème Sonos. Capable de séduire les personnes disposant déjà d’un système multiroom de la marque, il risque de ne pas laisser les autres indifférents de par son rapport taille/qualité de fabrication et sonore. Son prix de 199 francs (contre 429 francs pour la Move), lui, reste par contre au-dessus de la concurrence.