L'enchère à 99'900 dollars pour le micro de Cardi B était bidon

Le micro que Cardi B, 30 ans, avait lancé dans le public lors d’un concert au Drai’s Beachclub de Las Vegas, acte qui a valu à la chanteuse d’être visée par une enquête policière, a été adjugé aux enchères sur eBay 99’900 dollars le mardi 8 août 2023. L’acheteur avait 48 heures pour s’acquitter de cette somme et devenir ainsi l’heureux détenteur de l’objet. Ce qu’il n’a pas fait.

Le vendeur du micro, un certain Scott Fisher, directeur d’une société de production audio, a expliqué aux médias américains avoir essayé de contacter la personne ayant remporté l’enchère, en vain. Il a indiqué que, pour l’heure, il ne savait pas encore s’il organisera une nouvelle vente ou si l’enchère sera attribuée à la deuxième plus grosse mise, inférieure de quelques milliers de dollars. Le professionnel s’est engagé à reverser l’argent de la vente à des associations caritatives qui aident les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de Las Vegas.