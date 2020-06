Athlétisme

L’encyclopédie était un sans-abri

Joaquin Carmona compte plus de 30 000 abonnés sur Twitter et sait tout sur l’athlétisme. Sa communauté le pensait professeur ou chercheur. Il dormait dans un parc de Madrid depuis 12 ans.

Silence complet depuis le 15 mars

Après des recherches à travers Madrid, le journaliste a fini par localiser Joaquin Carmona (46 ans) qui était bel et bien un sans-abri qui dormait dans un parc de la capitale espagnole depuis 12 ans. Dans un premier temps, l’homme a hésité, puis il a accepté de se dévoiler. Alfredo Varona a publié l’histoire de celui qui voulait être athlète au Pays basque, mais qui n’avait pas assez d’argent pour pouvoir entrer dans un club, ni même sur les pistes. Puis il a mis en place une opération de crowdfunding qui, dans un premier temps, a rapporté plus de 5000 euros. Deux autres initiatives sont en cours pour compléter ce beau geste.

Grâce à un don anonyme, Joaquin Carmona a même pu prendre une chambre dans une pension voisine. «Je n’ai pas eu d’appel depuis dix ans. Et maintenant, tout d’un coup, je reçois des milliers de messages d’amour. J’ai accepté de venir à la pension parce que ce matin, dans le parc, il y avait trop de télévisions. Et je n’étais pas présentable. Je suis encore tout bouleversé.»

Un boulot dans l’athlétisme en vue

Et pourquoi est-il resté silencieux pendant trois mois? «Parce qu’il y a trois mois, la bibliothèque dans laquelle j’avais l’habitude de me rendre a fermé. Je n’ai plus pu me connecter à un wi-fi ni recharger la batterie de mon ordinateur. Maintenant, je vais pouvoir continuer à promouvoir l’athlétisme. Je pense que ce sport à bien perdu en popularité, il ne passe plus assez à la télévision.»