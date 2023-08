L’énergie de Nova Twins secouera les festivaliers de Gampel

Georgia South (à g.), d’origine jamaïcaine et australienne, et Amy Love, d’origine iranienne et nigériane, ont formé Nova Twins à Londres en 2014.

Ce dernier duo ouvrira, le premier jour, la plus grande des scènes de l’open air. Et, à l’image du live proposé par la chanteuse et guitariste Amy Love et la bassiste Georgia South au dernier Paléo en date, cela va déménager à l’heure du goûter. Les copines d’enfance, dans la vingtaine, font de la musique à pogo en mélangent le metal au funk, au hip-hop et au rock. «C’est tellement merveilleux ce qu’elles créent. Elles sont phénoménales. Je les aime à en mourir. Sur scène, Nova Twins peut voler la vedette à n’importe quel autre artiste», avait confié Elton John à BBC Radio 1, lors du dernier festival Glastonbury en date où lui et les Londoniennes étaient programmés le même jour.