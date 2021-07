Stockage d’énergie - L’énergie s’accumule ici

Certaines technologies sont si simples et ingénieuses qu’on se demande pourquoi elles n’ont pas été développées bien plus tôt. Il en va ainsi de l’invention de la société américano-suisse Energy Vault. L’idée est impressionnante: l’énergie est utilisée pour empiler des poids très lourds les uns sur les autres. Lorsqu’on a besoin d’électricité, ces derniers sont à nouveau ramenés au sol.

Un stockage idéal pour les centrales éoliennes et solaires

Dans ce coffre-fort énergétique, trois grues doubles font le travail: elles soulèvent des blocs de 35 tonnes et les empilent pour en faire une tour, qui culmine au maximum à 200 mètres. Plus la structure est haute, plus elle stocke d’énergie. «Pour que cette manière de stocker de l’énergie soit intéressante, elle doit atteindre une hauteur d’au moins 20 étages», explique Robert Piconi, directeur et cofondateur d’Energy Vault.