Disparition d’Émile: L’enfant n’était pas seul chez ses grands-parents

Le mystère reste entier, cinq jours après la disparition du petit Émile. Alors que les recherches ont été suspendues et que l’espoir de retrouver l’enfant de 2 ans et demi en vie est désormais réduit à peau de chagrin, de nouveaux éléments sont apparus dans la presse. Selon BFMTV, Émile n’était pas seul chez ses grands-parents le jour de sa disparition. La chaîne française explique qu’une réunion de famille se tenait en effet ce week-end-là, et que la mère du garçonnet était présente. Cette femme est l’aînée d’une grande fratrie de dix, certains de ses membres étant encore mineurs.