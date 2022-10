Eric Antoine présente Grandis un peu!

(Il hésite.) C’est une question complexe. Ça a été une période de souffrance à beaucoup de niveaux et je me sens beaucoup plus accompli et beaucoup plus heureux que quand j’étais enfant. En même temps, dans l’enfance il y a une insouciance, une naïveté, une innocence qui rendent la vie beaucoup plus simple. Je n’ai pas vraiment de nostalgie. En plus, j’ai l’impression que l’enfant est toujours là, je l’invite à venir avec moi sur scène et je vois sa joie.



Vous aviez fait une lourde chute qui vous avait valu quatre fractures en présentant ce spectacle à Paris, en janvier 2022. Avez-vous changé la mise en scène après ça?