Vietnam : L’enfant tombé dans un trou profond de 35 mètres a été déclaré mort

AFP/DONG THAP PROVINCIAL DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION

L’enfant, «piégé à l’intérieur d’une buse très profonde», souffrait «de plusieurs blessures» et n’avait «pas suffisamment d’oxygène pour tenir longtemps», a expliqué Doan Tan Buu. «Nous avions donné la priorité au sauvetage du garçon. Cependant, les conditions font que c’est impossible pour lui d’avoir survécu», a-t-il ajouté devant les journalistes, sur le site du drame.

Un pilier creux d’à peine 25 centimètres de large

Depuis mardi, le Vietnam a mobilisé des centaines de soldats et d’ingénieurs pour essayer de sauver Thai Ly Hao Nam. L’enfant était tombé samedi dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large, coulé pour la construction d’un nouveau pont, alors qu’il semblait chercher de la ferraille.

Les sauveteurs de la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, ont essayé de forer et de ramollir le sol environnant pour tenter de tirer le pilier vers le haut et d’extraire le jeune garçon, mais en vain. Un tuyau en métal de 19 mètres de long avait été placé autour du pilier où le garçon était piégé pour tenter d’enlever la boue et de le faire sortir.