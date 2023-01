États-Unis : L’enfarinage de Kim Kardashian était une mise en scène

Les images avaient fait le tour du monde en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Le 22 mars 2012, alors qu’elle répondait à des journalistes sur le tapis rouge de la soirée de lancement de son parfum, True Reflection, Kim Kardashian avait été attaquée à la farine par une femme présente dans le public. Après s’être nettoyée et changée, l’Américaine de 42 ans avait plaisanté sur l’incident. «C’est probablement la chose la plus inattendue, folle et bizarre qui ne me soit jamais arrivée. J’ai dit à ma maquilleuse que je voulais plus de poudre et c’est tout un paquet que j’ai reçu», avait-elle alors confié à E! online.