Un drame est survenu le 28 octobre dernier sur les îles Turquoises, petit paradis situé au sud-est des Bahamas et au nord-est de Cuba. Après s’être mariés le 24 octobre à Long Island (New York), Mohammad Malik, 35 ans, et le Dr Noor Shah,

29 ans, se sont envolés pour ce qui devait être une lune de miel mémorable. Trois jours après leur arrivée, les jeunes mariés étaient en train de nager près de leur bungalow quand ils ont été subitement attirés au fond de l’eau.