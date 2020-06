Suisse-Kosovo

L’engagement de la Swisscoy doit être prolongé

Le National a approuvé la prolongation et la hausse des effectifs des militaires suisses au Kosovo demandées par le Conseil fédéral.

La situation politique et sécuritaire dans les Balkans occidentaux rend la présence de la Kosovo Force multinationale (KFOR) nécessaire, a précisé François Pointet (PVL/VD) au nom de la commission. L’engagement de la Swisscoy est pertinent et ne pose pas de problème du point de vue de la neutralité.

Frustration

Conséquences immédiates

«C’est illusoire de se dire qu’on peut simplement s’en aller», a prévenu la ministre de la défense Viola Amherd. Les relations étroites entre les milieux politique et économique et le crime organisé au Kosovo ont rendu l’établissement d’un État de droit difficile.

Engagement inapproprié

Les Verts et l’UDC ont fait front commun contre le projet, en vain. L’UDC ne voulait pas entrer en matière, estimant que la Suisse, un État neutre, n’a plus rien à faire à l’étranger. Il faut rapatrier les soldats de la Swisscoy dans les plus brefs délais, a plaidé Erich Hess (UDC/BE), estimant qu’après 20 ans, il est temps pour le Kosovo de prendre sa pleine indépendance. Les députés ont toutefois décidé d’entrer en matière par 108 voix contre 48 et 30 abstentions.