Mode : Leni Klum, 16 ans, marche sur les traces de sa maman

Heidi Klum pose avec sa fille, Leni, en Une du «Vogue» allemand. Une première pour la jeune fille de 16 ans qui espère faire une aussi belle carrière que sa mère.

Les filles des mannequins veulent décidément marcher dans les pas de leur mère: après Kaia Gerber et Lila Moss, filles respectives de Cindy Crawford et Kate Moss, c'est au tour de Leni Klum de suivre les traces de son illustre maman. À 16 ans, la fille du top allemand a fait sa première couverture de magazine. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du célébrissime Vogue. Sur la Une de l'édition allemande, mère et fille posent, complices.