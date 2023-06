S’assumer au naturel: Leni Klum affiche fièrement son acné

Adepte du skin positivity, ce n’est pas la première fois que le mannequin, 19 ans, montre ses boutons sur les réseaux sociaux, malgré ses complexes. «Mon acné m’a souvent empêchée de me sentir bien, confie-t-elle dans une interview accordée à l’édition allemande du magazine «Glamour». Je veux néanmoins être honnête et montrer à quoi ressemblent vraiment ma peau et mon corps. Je veux que les gens comprennent qu’une peau imparfaite est tout à fait normale.»