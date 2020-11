Arts martiaux : L’énième retour de Conor McGregor

La star irlandaise des MMA, qui n’a plus combattu depuis janvier, avait annoncé sa retraite pour la troisième fois au mois de juin. Il va en sortir une nouvelle fois.

Pas pris au sérieux

L’Irlandais, qui n’a plus combattu depuis janvier et sa victoire contre Donald Cerrone en 40 secondes, avait annoncé sa retraite pour la troisième fois en juin. Sans que le microcosme des MMA ni les fans ne prennent au sérieux cette annonce.

Quelques jours plus tard on apprenait sa garde à vue survenue en Corse, à la suite d’une plainte pour tentative d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle. Remis en liberté deux jours plus tard, sans poursuites, il avait «vigoureusement» démenti «toute accusation de mauvais comportement».