France/Suisse : L’enlèvement de Mia conçu comme une «opération militaire»

Les suspects ayant perpétré le rapt de la fillette de 8 ans avaient donné un nom de baptême à leur opération qu’ils avaient savamment préparée.

3000 euros

Les suspects, «plutôt insérés socialement et qui ne sont pas connus de la justice», se sont «rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d’idées», a poursuivi le magistrat. «Ils sont contre l’État et mobilisés contre ce qu’ils appellent la dictature sanitaire», a-t-il encore indiqué.