Météo : L’enneigement est inférieur à la moyenne de saison

Quelques domaines skiables ont déjà entamé la saison 2022/2023 avec une activité réduite et d’autres s’y ajouteront ce week-end, malgré le peu de neige fraîche.

Même si les montagnes se sont couvertes de blanc et que les précipitations de ces derniers temps ont régulièrement apporté de la neige en altitude, les quantités sont restées assez limitées, avec souvent des apports de quelques centimètres seulement.

Avec l’aide des canons à neige, quelques pistes ont déjà pu être préparées, surtout celles ayant des surfaces herbeuses et peu de gros cailloux au sol. En revanche, en dehors des pistes, les quantités de neige restent modestes et les randonneurs à ski doivent en général se limiter aux pistes préparées ou aménagées, explique Klaus Marquardt, météorologue à MeteoNews.

Peu de neige fraîche en vue

D’ici à la nuit de mercredi à jeudi, un peu de neige fraîche tombera dans certaines régions au-dessus de 1000 à 1200 mètres, mais surtout dans les Alpes centrales et orientales, tandis que le Valais et les Alpes vaudoises seront plutôt au bénéfice d’un temps sec - ou avec simplement un peu de bruine floconneuse, mais sans réelle accumulation au sol. Dans les Alpes valaisannes et les Alpes vaudoises, il faudra ainsi se contenter de 0 à 2 cm de neige fraîche.