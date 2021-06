Brésil : L’ennemi public numéro un a été abattu par la police

Après vingt jours de chasse à l’homme, un détenu en cavale soupçonné d’avoir décimé une famille de quatre personnes a été tué lundi à Brasília.

«Je félicite les policiers héroïques qui ont mis fin à la terreur semée par le marginal Lazaro, qui a humilié et assassiné des hommes et des femmes de sang-froid. Le Brésil vous remercie (…) Les victimes (de Lazaro Barbosa) n’ont pas eu de deuxième chance», a tweeté le président Jair Bolsonaro.

Par deux fois, il s’était évadé

«Le diable en personne», selon les habitants terrorisés

Pendant plus de trois semaines, les habitants étaient terrorisés et les rumeurs les plus folles avaient circulé: certains l’appelaient le «tueur en série de Brasília», d’autres disaient qu’il était «le diable en personne» ou «pire que la pandémie de Covid» qui a fait plus d’un demi-million de morts au Brésil.