Football : L’énorme coup franc de Shane Blaney

En UEFA Conference League, le joueur des Sligo Rovers a inscrit un but de toute beauté contre Motherwell.

Vainqueurs 1-0 au match aller, les Irlandais de Sligo Rovers ont une nouvelle fois battu leurs voisins écossais de Motherwell (2-0) cette semaine lors du match retour des qualifications pour l’UEFA Conference League. La rencontre avait débuté de la meilleure des manières pour les Irlandais, avec l’ouverture du score dès la 4e minute par Shane Blaney. De près de 30 mètres, le défenseur de 23 ans a trouvé la lucarne après une superbe frappe enroulée. Au final, les Rovers ont validé leur ticket pour la suite de la compétition grâce à un autre but de Mata dans les arrêts de jeu (2-0). Au prochain tour, Sligo Rovers affrontera un club norvégien, le bien nommé Viking FC.

Une trajectoire flottante en Argentine

Dans le genre coup de pied arrêté qui vaut le détour, celui de Juan Pablo Gallego n’est pas mal non plus. Dans le championnat argentin des réserves, Lanus a battu Aldosivi 2-1. Mais le but à la trajectoire légèrement flottante, marqué par Gallego en pleine lucarne, qui restera assurément comme le fait marquant de la rencontre malgré la défaite d’Aldovisi.