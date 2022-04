Satigny (GE): L’énorme incendie est définitivement éteint

Les pompiers ont rangé leurs tuyaux ce lundi matin, après l’énorme sinistre qui a anéanti vers 16h, hier, une salle de grimpe et une partie du parking adjacent de 5 étages, dans la zone industrielle de Vernier-Satigny. «Nous avons combattu toute la nuit les feux résiduels et surveillé les parois instables du bâtiment, rembobine le lieutenant Nicolas Millot, chargé de communication du Service d'Incendie et de Secours (SIS). À l’aube, le feu était entièrement éteint et plus rien n’est tombé.» Dimanche, 1500m² de poutrelles et de structures diverses se sont effondrées. Personne n’a été blessé, confirment ce matin encore les secouristes.