Allemagne : L’énorme parade techno «Rave the planet» enflamme les rues de Berlin

C’est le célèbre DJ Dr. Motte, créateur en 1989 de la Love Parade, qui a donné le coup d’envoi de cette nouvelle édition, à laquelle des milliers de personnes participent samedi.

Quelque 25’000 personnes attendues

Les organisateurs de cette «Rave the planet» attendaient quelque 25’000 personnes pour cette parade de danse et de musique qui a débuté sur la grande artère Ku’damm sous la pluie et par des températures inférieures à 20°. Le défilé qui doit parcourir 7 km et traverser une bonne partie de l’ouest de la ville doit rejoindre la Colonne de la Victoire, au coeur du parc de Tiergarten.