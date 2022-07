Haïti : L’enquête n’avance pas, un an après l’assassinat du président haïtien

Un an après l’assassinat du président Jovenel Moïse, les enquêtes piétinent et personne n’a encore été inculpé à Haïti malgré une quarantaine d’arrestations.

Le 7 juillet 2021 à l’aube, Haïti apprenait avec stupeur que son président Jovenel Moïse venait d’être assassiné dans sa chambre par un commando armé. Un an après, les enquêtes piétinent, commanditaires et mobile restent inconnus et le climat politique est délétère.