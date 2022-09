Affaire Nicolas Hulot : L’enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur classée sans suite

L’enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur visant Nicolas Hulot a été classée sans suite, pour prescription de l’action publique, a indiqué lundi le parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV. L’enquête avait été ouverte le 26 novembre 2021, après la diffusion d’un documentaire dans «Envoyé spécial». Six femmes y accusaient l’ex-animateur et ancien ministre de la Transition écologique de violences sexuelles. Des faits qui seraient survenus entre 1989 et 2001.