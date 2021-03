France : L’enquête sur la disparition de Magali prend une tournure troublante

Le mari de la mère de famille de 42 ans disparue mi-février en Bretagne a été placé en garde à vue. Trois individus ayant tenté de le faire chanter ont, eux, été mis en examen.

Éducatrice spécialisée et mère de quatre enfants de 4 à 15 ans, Magali Blandin a été vue pour la dernière fois le 10 février. Ce jour-là, la quadragénaire a quitté son domicile à pied. Deux jours plus tard, elle ne s’est pas présentée à son travail et n’est pas allée chercher ses enfants à l’école. Les proches de la disparue ont expliqué aux autorités qu’elle était «fragile» et qu’elle vivait une séparation difficile avec son mari. Ses relations avec ses enfants, par ailleurs, n’étaient pas au beau fixe: ceux-ci auraient manifesté leur désir de vivre avec leur père.