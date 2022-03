Angleterre : L’enquête sur la mort d’une femme empoisonnée au Novitchok démarre

En mars 2018, un ex-espion russe et sa fille avaient failli mourir en Angleterre après avoir été empoisonnés au Novitchok. Trois mois plus tard, une femme n’avait pas eu la même chance. Moscou nie toute implication.

Après le décès de Dawn Sturgess, sa maison et sa rue avaient été bouclées par précaution par la police.

L’enquête publique britannique sur la mort de Dawn Sturgess, victime collatérale de l’empoisonnement de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal au Novitchok, en 2018, s’ouvrira dans une semaine, a annoncé, jeudi, le gouvernement. Malgré les conclusions de Londres en ce sens, Moscou a toujours nié toute implication dans cette affaire, dans laquelle trois agents des services de renseignement russes ont été inculpés dans l’enquête pénale britannique et sont sous le coup de mandats d’arrêt.

Agent neurotoxique dans un flacon de parfum

Cibles de l’empoisonnement, l’ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été retrouvés, tous deux inconscients, sur un banc dans la ville voisine de Salisbury et avaient été hospitalisés dans un état grave. Ils ont survécu et vivent désormais cachés sous protection.