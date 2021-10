Liban : L’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth peut reprendre

Le juge Tareq Bitar a été autorisé ce jeudi à reprendre son enquête. La Cour de cassation du Liban a en effet rejeté les plaintes de deux ministres.

Le port de Beyrouth, un an après l’explosion.

La Cour de cassation au Liban a rejeté jeudi des plaintes déposées par deux anciens ministres contre le juge chargé de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth, ce qui lui permet de reprendre ses investigations, a indiqué une source judiciaire à l’AFP. Tareq Bitar avait été contraint mardi de suspendre son enquête dans l’attente du verdict de ce tribunal, provoquant la crise la plus grave au sein du gouvernement libanais depuis sa formation le mois dernier.

L’explosion survenue le 4 août 2020 et causée par le stockage sans mesures de précaution d’énormes quantités de nitrate d’ammonium a fait au moins 214 morts, plus de 6500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale.