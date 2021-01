Canton de Fribourg : L’enquête sur l’homicide de Cheyres en 2018 est bouclée

Le meurtre d’une jeune fille en janvier 2018 à Cheyres (FR) sera jugé par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye, l’instruction étant désormais terminée.

Le meurtrier et sa victime se connaissaient depuis l’enfance et ils entretenaient une relation amicale.

Deux jours plus tard, un jeune homme né en 1996 et proche connaissance de la victime avait été interpellé. Il avait rapidement admis être l’auteur de l’homicide. Il a été maintenu en détention jusqu’à ce jour.

Hypothèse de la noyade

Vu l’état de décomposition du corps, l’autopsie n’a pas permis de déterminer avec certitude la cause ou le moment de sa mort. Le coup porté avec le maillet n’est pas établi comme cause du décès et les hypothèses privilégiées sont l’hypothermie et la noyade. Cette dernière serait intervenue alors que la jeune fille gisait dans une eau peu profonde tandis que le prévenu attachait ses membres.