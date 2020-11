Six ans, c’est le temps qu’il aura fallu au Ministère public genevois pour boucler l’instruction de l’incendie du foyer des Tattes. En novembre 2014, le feu avait coûté la vie à un requérant d’asile et causé des blessures à plusieurs résidents. Lors des faits, plusieurs dizaines de personnes avaient en effet fui les flammes en sautant par les fenêtres. Selon la RTS, le parquet a émis un avis de prochaine clôture. Cinq prévenus risquent une condamnation. La longueur de l’instruction s’explique par le nombre de d’expertises et de contre-expertises après que les pompiers ont rendu un rapport accablant pointant de nombreux dysfonctionnements. Une partie des requérants concernés par ce drame ont depuis quitté la Suisse ou ont été expulsés.