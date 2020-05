Agression sexuelle

L’enquête visant le cinéaste Kechiche classée sans suite

Une jeune femme avait porté plainte en 2018 contre le cinéaste Abdellatif Kechiche. Elle disait avoir été agressée après un repas arrosé. Le Parquet de Paris a classé l’affaire.

Cible de deux actrices

Abdellatif Kechiche a d’abord été comédien avant de devenir metteur en scène et réalisateur. Au cinéma, il s’est illustré avec des œuvres subtiles et humanistes comme «l’Esquive» ou «la Graine et le Mulet», toutes deux récompensées du César du meilleur film, et «La vie d’Adèle», au centre d’une polémique quelques mois après son couronnement à Cannes.