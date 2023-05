Football : Lens foudroie l’OM et entrevoit la Ligue des champions

Irrésistible, Lens a remporté le sommet de la fin de saison contre Marseille (2-1) et pris la 2e place de Ligue 1 à son adversaire du soir, loin devant Lille et Rennes, tous deux battus et freinés dans la course à l'Europe.