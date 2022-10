Football : Lens grimpe sur le podium, Lorient accroché

Six jours après sa défaite dans le derby du Nord à Lille (1-0), Lens a bien réagi en venant à bout du Montpellier de Jonas Omlin (1-0) et a repris place sur le podium de Ligue 1, samedi lors de la 11e journée.

Dominateur mais longtemps inoffensif, le RCL a accéléré après l'heure de jeu et a réussi à trouver la faille grâce à Wesley Saïd (67e) pour remporter une victoire logique. Les Sang et Or, qui avaient vu leur série d'invincibilité s'arrêter à 17 rencontres dimanche dernier au Stade Pierre-Mauroy, ont engrangé leur septième victoire en 11 matches cette saison. Les Artésiens remontent provisoirement sur la troisième marche du podium avec 24 points, deux de moins que Paris et Lorient, et un de plus que Marseille, qui va défier le PSG dimanche au Parc des Princes.