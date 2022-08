Football : Lens prend provisoirement la tête du championnat de France

Après avoir longtemps buté sur la défense rennaise, les Lensois ont fini par faire plier les Bretons en seconde période grâce à Seko Fofana, auteur d’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne (66e), et Loïs Openda (70e).

Auxerre enchaîne

Privés de Gaëtan Charbonnier, blessé, ainsi que de Mbaye Niang et Nuno Da Costa, suspendus, ils ont pu compter sur le coup de patte de Gaëtan Perrin et s’installent en 5e position au classement.

Six ans et demi après son premier but en L1, le joueur formé à Lyon a offert aux siens une bonne bouffée d’oxygène avant de se rendre à Lyon mercredi.