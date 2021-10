Vaud – L’enseignant lui disait qu’elle pourrait devenir «la reine des pipes»

«En tant qu'homme et père, je suis outré de ce qu'il s'est passé. L'école est un lieu où l’on doit se sentir en sécurité. Quand on y envoie nos enfants, on attend le meilleur pour eux», a déclaré mardi le père de Justine* au Tribunal de police lausannois. Sa fille, 18 ans, assistait au procès de Martin*, l’enseignant d’un établissement de la région, qui a profité d’elle alors qu’elle n’avait que 16 ans.

«Je n'ai jamais cherché à le séduire»

«Il y avait des moments de lucidité où je me rendais compte que c'était malsain, mais il était aussi une oreille et un soutien, explique la jeune femme. Je n'ai jamais cherché à le séduire, l'été qui avait précédé la rentrée avait été difficile pour moi, et je ne voulais en aucun cas d’une relation ou d’un jeu de séduction avec qui que ce soit.» Après avoir parlé de leurs échanges à une amie, cette dernière lui fait prendre conscience de la gravité de la situation. Justine porte plainte. En dépression, elle sera suivie pendant plusieurs mois.

«Des choses enfouies en moi»

Avancer malgré tout

À cause de ce qu’elle a subi, cette assistante en soins et santé communautaire aura raté deux fois son CFC avant d’être engagée en EMS. «Si je témoigne, c’est pour que des jeunes filles ou jeunes garçons puissent s’y reconnaître et pour que ces crimes soient punis», affirme celle qui porte de «lourdes séquelles psychologiques». Reconnue par la justice, la jeune femme conseille aux victimes d’«en parler le plus vite possible à des professionnels de la santé pour être bien orientées et accompagnées», car «le risque est que tout cela ressorte plus tard dans sa vie. Cela peut aussi avoir des conséquences sur ses propres enfants», dit-elle en paraphrasant sa psychologue.