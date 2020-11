Canton de Vaud : L’enseignement en classe pour écoliers et gymnasiens est maintenu

Les écoliers, gymnasiens et apprentis vaudois continueront à suivre les cours en classe. Peu d’écoliers et d’étudiants ont été testés positifs et les tests rapides permettent d’éviter les quarantaines collectives, estime le canton. La gestion des enseignants absents se fait à flux tendu.