Syrie : Lente progression dans la prison assaillie par le groupe EI

Mercredi, les forces kurdes tentaient toujours de reprendre possession de la prison de Hassaké, en Syrie, tenue depuis six jours par des djihadistes du groupe État islamique.

Les forces kurdes avancent lentement mercredi au sein d’une prison à Hassaké, en Syrie, où des jihadistes du groupe État islamique (EI) sont retranchés depuis six jours, sur fond d’affrontements sporadiques dans les environs, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Plus d’une centaine de jihadistes au sein de la prison et en-dehors ont participé à un assaut coordonné contre l’établissement supervisé par l’administration semi-autonome kurde, qui a débuté le 20 janvier à Hassaké, dans le nord-est de la Syrie.