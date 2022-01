JO-2022 : «L’enthousiasme n’est pas aussi fort qu’en 2008»

Pékin réfrène son enthousiasme à l’approche de ses Jeux d’hiver, ce qui contraste avec la ferveur populaire qu’avaient générée les Jeux Olympiques d’été 2008.

Il n’y aura aucun spectateur étranger pour Pékin 2022.

Une nuit de juillet 2001, ils avaient par millions fait la fête jusqu’à point d’heure: Pékin venait de remporter l’organisation des JO-2008. Vingt ans plus tard, les Pékinois ne débordent pas d’enthousiasme à l’approche de leur deuxième rendez-vous olympique.

Loin des campagnes de propagande dont le Parti communiste chinois a le secret, la préparation des JO-2022 (4-20 fév) brille par sa discrétion dans les rues de la capitale chinoise. Pas de slogans en gros caractères rouges, guère de savants motifs floraux ni de drapeaux olympiques le long des avenues. Le contraste est frappant avec la ferveur qui avait accueilli les premiers JO jamais organisés dans le pays le plus peuplé de la planète.

«L’enthousiasme n’est pas aussi fort qu’en 2008», admet M. Liu, un Pékinois qui préfère ne pas communiquer son nom entier. «En 2008, la stature économique du pays n’était pas encore aussi élevée dans le monde, alors nous pensions qu’accueillir les JO était un symbole de renaissance nationale», explique-t-il à l’AFP. «Aujourd’hui, les Jeux, c’est un événement sportif comme un autre...»

En 2008, «la Chine avait montré qu’elle s’était bel et bien hissée sur la scène mondiale avec des Jeux mémorables», souligne Heather Dichter, historienne du sport à l’université De Montfort, en Angleterre.

Stratégie du «Zéro Covid»

«C’était comme la résurrection de la «marque Chine», comme une première surprise-party», abonde Simon Chadwick, expert du secteur du sport pour l’EM Lyon Business School. Depuis, le pays est devenu la deuxième puissance économique mondiale et se pose de plus en plus en modèle face à l’Occident.

«Prenant confiance en elle, la Chine se sent peut-être moins dépendante du reste du monde et dans une position de force qui signifie qu’elle ne se préoccupe plus tant du regard extérieur», relève-t-il.

La pandémie est bien sûr passée par là. Redoutant que sa stratégie du «Zéro Covid» soit battue en brèche, le pouvoir a prévu des Jeux a minima: pas de spectateurs internationaux, les athlètes étrangers seront enfermés dans une bulle dont ils ne pourront sortir qu’en quittant le pays.

Les sites olympiques sont pour l’heure entourés d’une interminable barrière hermétiquement close, qui donne une allure sinistre au slogan choisi pour la compétition: «Ensemble pour un avenir commun».

Alors que des flambées épidémiques très limitées menacent à Pékin même, les autorités ont annoncé qu’elles ne vendraient pas de billets pour les épreuves, distribués seulement sur invitation. «La plupart des gens ne pourront pas assister aux Jeux en personne», relève un habitant du nom de Jiang Haoliang, qui reconnaît ne guère s’intéresser aux JO.

Propagation du virus redoutée

Signe de nervosité, à l’instar des Japonais effrayés l’an dernier à l’idée d’accueillir les Jeux d’été en pleine pandémie? La police a arrêté une femme accusée d’avoir propagé une fausse rumeur selon laquelle des étrangers se seraient échappés de la bulle... Elle fait désormais l’objet de poursuites pénales.

La Chine, qui a largement endigué la contagion du Covid-19 dès le printemps 2020, compte sur les Jeux pour s’afficher en îlot de sérénité au milieu du chaos épidémique mondial -- et faire oublier l’apparition initiale de la maladie sur son sol.

«S’il y a un phénomène de recrudescence de l’épidémie pendant ces Jeux, ce sera clairement un échec pour la Chine et potentiellement même un retour de boomerang assez violent pour Pékin», avertit Carole Gomez, spécialiste de la géopolitique du sport à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Dans ces conditions, le régime communiste n’a peut-être pas envie de trop pousser la propagande autour des Jeux et de leurs visiteurs. «Il y a peut-être bien un soupçon (dans la population) que ces étrangers soient complices d’une éventuelle propagation du virus, surtout quand ils vont commencer à arriver en masse», suppose Simon Chadwick.

Les sports d’hiver pour les milieux aisés

D’autant que les Jeux surviennent en période de tension accrue entre les pays occidentaux et la Chine, où la rhétorique nationaliste a grimpé d’un cran depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012. «La fièvre idéologique est montée et nous ne savons pas si les gens sont plus réceptifs à cette vision des étrangers, présentés comme plus ou moins hostiles et vecteurs potentiels du virus», selon M. Chadwick.

Facteur aggravant pour les Jeux d’hiver: comme ailleurs, ils suscitent généralement moins d’intérêt que ceux d’été. Même si le pouvoir compte sur ces JO pour développer le tourisme, «les sports d’hiver restent largement en Chine l’apanage des milieux aisés», rappelle Simon Chadwick.

Or le pouvoir cultive de plus en plus ses racines marxistes, mises à mal par des décennies de réformes économiques et l’apparition d’une classe de milliardaires. Pour les classes populaires, «certaines épreuves comme le curling ne font peut-être pas rêver comme le 100 mètres», observe M. Chadwick.