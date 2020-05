Jøgå Bonito

L’entraîneur assistant entre… et inscrit un sacré but

Henrik Hansen, entraineur adjoint du club danois d’Odense, a remis les crampons pour un match amical… et a fait trembler les filets de fort belle manière.

Henrik Hansen ne pensait probablement pas avoir à enfiler les shorts lors du match amical de son équipe, Odense, contre le FC Copenhague. Pour tant l’adjoint est entré en jeu à six minutes de la fin de la rencontre à cause de nombreuses blessures. Déjà insolite, l’histoire a pris un tournant fantastique lorsque le retraité des terrains, âgé de 40 ans, a fait ça:

Une récupération très opportuniste et une merveille de balle piquée au-dessus du gardien pour un but d’anthologie. On dit que c’est encore plus beau lorsque c’est inutile? Pour le coup, sans aucun doute.