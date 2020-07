Hockey sur glace

L’entraîneur de Bienne Antti Törmänen atteint d'un cancer

Le HC Bienne a communiqué le fait que son entraîneur Antti Törmänen luttait actuellement contre un cancer et qu’il n’était plus en mesure de tenir sa place à la bande.

Antti Törmänen (49 ans), qui avait remporté le titre de champion avec le CP Berne en 2013, était arrivé en décembre 2017 dans le Seeland. Il a dû subir une opération et suivra désormais une thérapie de six mois. Le Finlandais va rester à Bienne et se concentrera complètement dans les mois qui viennent sur sa guérison, c’est pourquoi il n’est pour l’instant plus à la disposition du club. Le HC Bienne recherche une solution pour le début de la saison 2020/21.