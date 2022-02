Volleyball - L’entraîneur de Val-de-Travers suspendu pour «atteinte à l’intégrité psychique»

Plusieurs dénonciations ont été faites auprès de Swiss Sport Integrity, le service de signalement et d’enquête pour le sport suisse, entre 2021 et 2022, concernant le comportement de l’entraineur. Un courriel annonçant l’ouverture de cette enquête a été envoyé jeudi à Swiss Volley, ainsi qu’au club et aux membres de la première équipe de Val-de-Travers.