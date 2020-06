Zizou s’est mis aux fourneaux

L’entraîneur du Real n’est pas un top chef!

Zinedine Zidane s’est laissé aller à quelques confidences à la veille du match de reprise de son équipe, dimanche face à Eibar. «Je n’ai pas insisté, c’était une catastrophe.»

Le Real Madrid retrouvera la compétition dimanche (19h30), en recevant Eibar à huis clos sur la pelouse du Stade Alfredo Di Stefano (6000 places), habituellement dévolu à l’équipe réserve. «Le Di Stefano est aussi notre stade, a nuancé Zinedine Zidane en conférence de presse vidéo. On a l'habitude de jouer au Bernabeu, mais on s'adaptera. Les distances sont les mêmes, et puis on s'y est déjà entraîné. On va jouer ici, et on en est très heureux.»