E-sport  – L’entraîneur prend la place de son joueur en plein Mondial

La bataille des play-off est lancée

Outre BDS, lanterne du groupe C, trois autres équipes ont pris la porte à l’issue des phases de groupes du Six Invitational samedi: les Coréens de SANDBOX Gaming, les Japonais de CYCLOPS et les Brésiliens de Team oNe eSports. À l’opposé, les Brésiliens de Team Liquid et leurs compatriotes de Furia, ainsi que les Russes de la Team Empire et les Coréens de DWG KIA ont dominé les débats. Pour les 16 teams encore en lice, les play-off ont débuté lundi. Celles-ci se poursuivront jusqu’à dimanche soir pour la grande finale.