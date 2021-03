On y accumule souvent un fatras de vestes, de chaussures sales, de clés et d’écharpes. C’est une erreur. Peut-on y remédier? Bien sûr, à condition d’éviter certaines erreurs.

Souvenez-vous: au moment de signer votre contrat de bail, vous étiez tout feu tout flamme pour décorer votre intérieur et vous vous empressiez de chercher des idées, de créer des moodboards sur Pinterest et imaginiez à quoi ressemblerait l’appartement une fois la décoration en place. Salon, chambre à coucher, cuisine, salle de bain: tout y est passé. Mais honnêtement, qui s’est cassé la tête pour l’entrée? Justement! Ce petit espace, qui en voit de toutes les couleurs, est bien souvent laisser pour compte quand il s’agit de décoration. Il est grand temps de remédier à cela. En commençant par respecter quelques règles.

1. Avoir un plan

Dans l’entrée, c’est le bordel, et notre première réaction est naturellement de filer au magasin de bricolage le plus proche pour acheter toutes sortes de crochets, un tapis et une armoire à chaussures. Stop! On vous arrête tout de suite! Si vous procédez de la sorte, le résultat final sera probablement décevant. Mieux vaut créer un moodboard, rassembler quelques idées récupérées sur Instagram et Pinterest, voir ensuite ce qu’il manque et réfléchir à quoi doit ressembler le résultat abouti. Petite astuce supplémentaire: les meubles peu profonds occupent peu d’espace et offrent suffisamment de place pour faciliter la circulation dans un lieu de passage.

2. Attribuer une place à chaque objet

Si vous faites partie de ces gens qui passent leur temps à chercher leurs clés, ne trouvent pas leur masque et préfèrent avoir froid plutôt que de consacrer de précieuses minutes à chercher leurs gants, vous êtes sans doute familier avec le chaos qui peut régner dans une petite entrée. Outre le côté pénible de toujours devoir chercher ses affaires, cela révèle également un côté esthétique qui laisse à désirer. Avec un panier pour les écharpes, les bonnets et les gants, un crochet pour le sac à main et un vide-poches pour les clés, le problème est réglé.

3. Penser à l’éclairage…

C’est vrai qu’une entrée doit avant tout être pratique. Mais le petit plafonnier central, qui diffuse tout juste assez de lumière pour ne pas se cogner la tête contre la porte d’entrée le matin a bien mérité un peu de renfort. Une lampe posée sur une console apportera une lumière douce dans une entrée, dans laquelle il n’y a souvent pas de fenêtre (points supplémentaires pour l’installation d’un programmateur, qui permettra à la lumière de s’allumer automatiquement le matin et le soir). Un miroir optimisera encore davantage la lumière. Et si l’entrée donne directement sur une pièce à vivre, des bougies apporteront une touche de confort supplémentaire, surtout par temps de grisaille.

4. … et à la déco

Règle numéro un quand il s’agit d’aménagement intérieur: si vous n’y mettez pas un peu de cœur, vous obtiendrez un résultat en conséquence. Et ce n’est pas ce que l’on veut dans une pièce dans laquelle nous ne passons peut-être pas beaucoup de temps, mais que nous utilisons le plus souvent. Alors, accrochez ces belles photos que vous avez chez vous, agrémentez l’entrée de cette fameuse plante verte qui vous a tapé dans l’œil et n’hésitez pas à suspendre des impressions d’art! Vous verrez, ça change tout.

5. Accorder la priorité au côté pratique plutôt qu’esthétique

Pardon, mais il va tout de même falloir relativiser un peu par rapport au dernier point. Car, quand bien même on aime le design, si l’entrée est vraiment très petite, le tableau à clés a priorité sur l’impression d’art. De même que le trio de crochets design ne sera d’aucune utilité pour une famille de quatre personnes. Et le tapis persan blanc sera peut-être très joli le premier jour, mais ne manquera assurément pas de semer la zizanie au plus tard au bout d’une semaine. Il faut donc d’abord analyser les besoins, avant de penser aux détails.