Crédit Suisse : L’entrée de l’Arabie saoudite au capital de la banque est approuvée

Le cours de l’action en bourse de Crédit Suisse est en baisse mercredi. À l’aube, la banque a annoncé de nouveaux résultats financiers, qui ne sont pas bons. Au troisième trimestre 2022, une perte avant impôts de 342 millions a été enregistrée. Le CEO Ulrich Körner parle dans le communiqué d’une «performance décevante». Une perte de 1,5 milliard est en outre crainte pour le quatrième et dernier trimestre.

Crédit Suisse a annoncé, outre les augmentations de capital, vouloir réduire ses activités dans la banque d’investissement et renforcer celles liées à la gestion de fortune. «Nous pensons que ces mesures permettront au Credit Suisse d’avoir une performance plus stable et qu’elles généreront une valeur durable pour nos parties prenantes», dit le CEO.