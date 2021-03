Le sénateur Erich Ettlin (PDC/OW), au nom de la commission, a évoqué le vieillissement de la population. «Lorsque l’AVS a été introduite en 1948, 6,5 personnes actives finançaient un senior. Actuellement, un peu moins de 3,4 personnes actives paient encore pour une personne retraitée, et dans 30 ans, le rapport sera de deux pour un, a-t-il rappelé. En outre, en 1967, l’espérance de vie des femmes était de 75,7 ans et celle des hommes de 69,7 ans. «50 ans plus tard, ce chiffre est passé à 85,4 ans et 81,4 ans, a-t-il souligné. Conséquence: il faut réformer, «d’autant qu’avec les baby-boomers qui toucheront bientôt leurs rentes, la situation va s’aggraver», a-t-il prévenu.