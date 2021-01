États-Unis : L’entrepreneur Andrew Yang candidat à la mairie de New York

Ce fils d’immigrés taïwanais surfe sur sa notoriété acquise en tant que candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle, pour tenter de déloger le maire Bill de Blasio.

À 46 ans, ce fils d’immigrés taïwanais, avocat de formation devenu entrepreneur de la tech, a confirmé sa candidature sur Twitter, en postant une vidéo où on le voit faire du skateboard, avec sa femme sur le Brooklyn Bridge, et parler de sa volonté de redresser la première métropole américaine, ébranlée par 10 mois de pandémie. «Je suis arrivé à New York il y a 25 ans, j’y ai mûri, j’y suis tombé amoureux, j’y suis devenu père. Voir notre ville souffrir tant me fait mal au cœur», a-t-il écrit.