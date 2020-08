Ameublement

L’entrepreneur suisse Dan Mamane derrière le rachat de Conforama

Investisseur majoritaire dans le rachat de Conforama Suisse au groupe Steinoff International, Dan Mamane a financé la transaction «en grande partie» sur ses fonds propres et avec le soutien de banques.

Les pourparlers avec Steinhoff International, l’ancien propriétaire de Conforama Suisse, et la direction de cette dernière, ont débuté il y a un an. «Nous n’étions pas les seuls à être intéressés mais notre ancrage suisse et la rigueur dont nous avons fait preuve ont plaidé en notre faveur», explique Dan Mamane. Conforama Suisse recherchait un partenaire solide, après «avoir souffert des déboires de son ancien propriétaire».