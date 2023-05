L’entrepreneuse anti masque condamnée pour discrimination raciale

L’entrepreneuse et youtubeuse Emanuela Krusi fait à nouveau parler d’elle. Celle qui s’est fait connaître durant le Covid pour ses positions antimasque, a été condamnée par la justice genevoise. Le 23 mars, le ministère public l’a jugée coupable de discrimination raciale, via une ordonnance pénale, rapporte «24heures». Elle est accusée d’avoir édité et mis en vente sur son site deux livres considérés comme révisionnistes. «Elle a participé à la diffusion publique de propos niant, minimisant grossièrement ou cherchant à justifier le génocide» des Juifs, a justifié la procureure Gwénaëlle Gattoni, dans les colonnes du quotidien vaudois. En mars dernier, plus de 300 exemplaires des ouvrages ont été séquestrés au domicile de la Genevoise. Celle-ci a fait opposition contre cette décision.